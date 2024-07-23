Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ zanlılarının "Signal" isimli haberleşme uygulamasıyla iletişim kurduğu, yurt dışındaki örgüt mensuplarından bu uygulama aracılığıyla talimat aldıkları tespit edildi.

Çalışmada, şüphelilerin yurt dışından aktarılan paraları yurt içindeki örgüt mensuplarına dağıttıkları, böylece örgütten kopmayı, moral ve motivasyonu arttırmayı amaçladıkları, iş yerlerinde örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri, yeni yapılanmaya yönelik plan ve yöntemler üzerine konuşma yaptıkları saptandı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, biri yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5'i ise tutuklandı.