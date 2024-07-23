Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an-ı Kerim kursuna giden öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an-ı Kerim kursuna giden öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Denizci Mehmet ve Sanayi camilerini ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, çocukların sorularını da yanıtladı.
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