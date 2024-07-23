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        Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an-ı Kerim kursuna giden öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:08
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        Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kur'an-ı Kerim kursuna giden öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Denizci Mehmet ve Sanayi camilerini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, çocukların sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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