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        Mersin'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:18
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        Mersin'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Topçular Mahallesindeki bir tarladaki anız yangını, yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangında çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

        Anızı yakan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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