Mersin'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Topçular Mahallesindeki bir tarladaki anız yangını, yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.
Anızı yakan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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