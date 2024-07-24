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        Bozyazı'da LGS sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:24
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        Bozyazı'da LGS sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, sınavda başarılı olan öğrenciler Ömer Latif Çiftçi, Gülay Gülderen Sezgen ve Sude Tıraş'ı makamında ağırladı.

        Öğrencileri kutlayan Topsakaloğlu, bilgisayar hediye etti.

        Topsakaloğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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