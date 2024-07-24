Bozyazı'da LGS sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, sınavda başarılı olan öğrenciler Ömer Latif Çiftçi, Gülay Gülderen Sezgen ve Sude Tıraş'ı makamında ağırladı.

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