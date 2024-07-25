Mersin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Bahri Borlu idaresindeki TPD 664 çekici ve 1884 R Kıbrıs dorse plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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