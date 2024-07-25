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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 05:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 05:47
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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin’in Mut ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü öldü.

        Alınan bilgiye göre, Bahri Borlu idaresindeki TPD 664 çekici ve 1884 R Kıbrıs dorse plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti.

        Borlu'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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