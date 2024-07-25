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        Mersin'de sağanak etkili oldu

        Mersin'de sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:37
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        Mersin'de sağanak etkili oldu
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        Mersin'de sağanak etkili oldu.

        Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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