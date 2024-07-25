Mersin'de sağanak etkili oldu
Mersin'de sağanak etkili oldu.
Mersin'de sağanak etkili oldu.
Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
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