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        Mersin'de denize giren kişi boğuldu

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde denize giren 41 yaşındaki kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:15
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        Mersin'de denize giren kişi boğuldu
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde denize giren 41 yaşındaki kişi boğuldu.

        Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı sahilinden denize giren A.D'nin bir süre sonra hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde, A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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