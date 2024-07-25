Mersin'de denize giren kişi boğuldu
Mersin'in Yenişehir ilçesinde denize giren 41 yaşındaki kişi boğuldu.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde denize giren 41 yaşındaki kişi boğuldu.
Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı sahilinden denize giren A.D'nin bir süre sonra hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.
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