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        Mersin'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:49
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        Mersin'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdü
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

        Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

        Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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