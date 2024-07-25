Mersin'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdü

Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

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