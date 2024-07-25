Mersin'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.
Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı.
Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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