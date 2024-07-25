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        Mersin'de bahçe ve ormanda kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bahçe ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:56
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        Mersin'de bahçe ve ormanda kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, bahçe ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ormanlık alan ile bahçede Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin evleri ile bahçede yapılan aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 815 gram esrar, 170 kök Hint keneviri, 712 gram kenevir tohumu, 297 tabanca fişeği, 3 tabanca, av tüfeği ve 297 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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