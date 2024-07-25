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        Bingöl'deki bıçaklı saldırıda ölen kişinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi

        Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:03
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        Bingöl'deki bıçaklı saldırıda ölen kişinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi
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        Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi.

        Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi.

        Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı.

        Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Budancamanak'ın 8 çocuğu, 11 torunun olduğu ve yaşlılığa bağlı hastalıklarının bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Bingöl'de, dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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