Bingöl'deki bıçaklı saldırıda ölen kişinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Budancamanak'ın 8 çocuğu, 11 torunun olduğu ve yaşlılığa bağlı hastalıklarının bulunduğu öğrenildi.

Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı.

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