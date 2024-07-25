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        Mersin'de müstakil evin tavanı çöktü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin tavanında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:02
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        Mersin'de müstakil evin tavanı çöktü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin tavanında çökme meydana geldi.

        Sabah saatlerinde sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4590 Sokak'taki müstakil evin tavanı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, evde inceleme yaptı.

        Evde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Ayla Ercan'ın olay sırasında markete gittiği öğrenildi.

        Adrese gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Ercan ile ihtiyaçları için görüşme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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