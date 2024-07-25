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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:16
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yapan ekipler, başka illerden temin edilen uyuşturucunun, şehirler arası yolcu otobüsüne "emanet eşya" olarak verilip kente gönderileceği bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden ekipler, operasyonda 6 kilo 670 gram esrar ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheliler M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. yakalandı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan Y.T'nin çantasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı Y.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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