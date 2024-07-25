Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Olayla ilgili şüpheliler M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yapan ekipler, başka illerden temin edilen uyuşturucunun, şehirler arası yolcu otobüsüne "emanet eşya" olarak verilip kente gönderileceği bilgisine ulaştı.

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