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        Mersin'de karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde dün eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:49
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        Mersin'de karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde dün eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Darısekisi Mahallesi'ndeki evde dün boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21), kayınpederi İbrahim A. (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) tabancayla öldürmesinin ardından teslim olan Musa Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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