Mersin'de karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

Darısekisi Mahallesi'ndeki evde dün boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21), kayınpederi İbrahim A. (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) tabancayla öldürmesinin ardından teslim olan Musa Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde dün eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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