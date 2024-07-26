Türkiye'den yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihraç edildi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye, bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihracatı yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına 935 bin 530 ton turunçgil satıldı.

Geçen yılın ilk yarısında 452 milyon 372 bin dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 504 milyon 429 bin dolara taşıdı.

- En fazla ihracatı yapılan ürün mandalina

Turunçgillerden yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen ürün, 234 milyon 579 bin dolarla mandalina oldu.

Mandalinayı 155 milyon 17 bin dolarla limon, 71 milyon 971 bin dolarla portakal ve 42 milyon 674 bin dolarla greyfurt takip etti.

Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler, 151 milyon 100 bin dolarla Rusya, 100 milyon 229 bin dolarla Irak, 48 milyon 753 bin dolarla Ukrayna oldu.

Bu dönemde Mersin 222 milyon 926 bin dolarlık, Hatay 99 milyon 629 bin dolarlık ve Adana 61 milyon 957 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- "İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yılın ilk yarısında elde edilen ihracat tutarının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.