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        Türkiye'den yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihraç edildi

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye, bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihracatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:07
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        Türkiye'den yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihraç edildi
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye, bu yılın ilk yarısında 504 milyon 429 bin dolarlık turunçgil ihracatı yaptı.

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına 935 bin 530 ton turunçgil satıldı.

        Geçen yılın ilk yarısında 452 milyon 372 bin dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 504 milyon 429 bin dolara taşıdı.

        - En fazla ihracatı yapılan ürün mandalina

        Turunçgillerden yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen ürün, 234 milyon 579 bin dolarla mandalina oldu.

        Mandalinayı 155 milyon 17 bin dolarla limon, 71 milyon 971 bin dolarla portakal ve 42 milyon 674 bin dolarla greyfurt takip etti.

        Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler, 151 milyon 100 bin dolarla Rusya, 100 milyon 229 bin dolarla Irak, 48 milyon 753 bin dolarla Ukrayna oldu.

        Bu dönemde Mersin 222 milyon 926 bin dolarlık, Hatay 99 milyon 629 bin dolarlık ve Adana 61 milyon 957 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        - "İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz"

        Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yılın ilk yarısında elde edilen ihracat tutarının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

        Yaş meyve sebze içinde turunçgil dış satımının önemli yer tuttuğunu ifade eden Kaçmaz, turunçgillerin de ana sektör haline geldiğini belirtti.

        Kaçmaz, geçen sezon küresel ölçekte yaşanan sıkıntıyla ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sezon herhangi bir engelle karşılaşmamamız için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Umudumuz iyi bir sezon geçirmek. Bununla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Zirai karantina anlaşması dolan ülkelerle görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. Yeni pazarlara ulaşmayı ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarımız sona erdiği zaman daha yüksek turunçgil ihracat rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz."

        Kaçmaz, kısa süre içinde turunçgilde yeni sezonun başlayacağına işaret ederek, hem üreticinin hem ihracatçının kazanması için çalıştıklarını söyledi. Kaçmaz, yeni tanıtım kampanyalarıyla narenciye tüketimini ve dış satımını artırmak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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