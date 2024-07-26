Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 78 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
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