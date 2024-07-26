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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:46
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 78 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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