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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılış hazırlıkları incelendi

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:24
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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılış hazırlıkları incelendi
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ve beraberindeki heyet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılışa yönelik hazırlıkları inceledi.

        Vali Pehlivan başkanlığında burada, faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşların temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan ve açılış günü belirlenen havalimanının genel güvenliği, işleyişi, iç ve dış hatlarda verilecek hizmetler, kamu kurumlarının yerleşimi, personel yapısı, yerine getirecekleri iş ve işlemler, birimler arası koordinasyonla ilgili çeşitli hususlar değerlendirildi, hazırlıklar gözden geçirildi.

        Toplantının ardından Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

        Pehlivan, havalimanı yerleşkesinde bulunan Jandarma Koruma Tabur Komutanlığını da ziyaret etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirmişti.

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