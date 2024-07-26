Mersin'de DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi, 2'si ise adli kontrolle salıverildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.