Bozyazı'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası, 3 Ağustos'ta başlayacak.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası, 3 Ağustos'ta başlayacak.
Bozyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuva, 3-10 Ağustos'ta Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek.
İlçede 3'üncüsü yapılacak turnuvaya 20 takım katılacak.
Organizasyonun fikstürü, kura çekiminin ardından duyurulacak.
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