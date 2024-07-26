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        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:22
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        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        Baharlı Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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