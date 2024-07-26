Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
Baharlı Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.
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