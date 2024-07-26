Mersin'de 12 Eylül'de deprem tatbikatı yapılacak

TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı, 12 Eylül'de Niğde, Adana ve Konya ile eş zamanlı yapılacak.

Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkileneceği afet nedeniyle, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki planlanacak.

AFAD'ın hazırladığı tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelecek.

Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile TAMP kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tatbikatların, ilgili kurumların gerekli çalışmaları etkin şekilde yerine getirmesine imkan sağladığını anlatan Pehlivan, hazırlık sürecinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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