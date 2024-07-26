Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 12 Eylül'de deprem tatbikatı yapılacak

        Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 12 Eylül'de deprem tatbikatı yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 12 Eylül'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

        Valiliğin açıklamasına göre, "TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" hazırlığına ilişkin, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplantı yapıldı.

        Pehlivan, toplantıdaki konuşmasında, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

        Tatbikatların, ilgili kurumların gerekli çalışmaları etkin şekilde yerine getirmesine imkan sağladığını anlatan Pehlivan, hazırlık sürecinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile TAMP kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Deprem tatbikatı

        AFAD'ın hazırladığı tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelecek.

        Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkileneceği afet nedeniyle, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki planlanacak.

        TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı, 12 Eylül'de Niğde, Adana ve Konya ile eş zamanlı yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Annesi ve ağabeyine kurşun yağdırdı!
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Geçen yıl boğazlardan 83 bin 892 gemi geçti
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Bozyazı'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
        Bozyazı'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
        Mersin'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)
        Mersin'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)
        Mersin'de DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tu...
        Mersin'de DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tu...
        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılış hazırlıkları incelendi
        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılış hazırlıkları incelendi
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı