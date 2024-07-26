Mersin'de akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki tesisin depolama tankı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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