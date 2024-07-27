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        ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:41
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        ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre ÇBK Mersin, İsveç milli takımında oynayan ve İspanya temsilcisi Uni Girona'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu 2024-2025 sezonu için kadrosuna kattı.

        Öte yandan bonservisleri farklı kulüplere kiralanan Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez ile İlayda Güner de sezon öncesi takıma dahil edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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