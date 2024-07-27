ÇBK Mersin, uzun forvet Regan Magarity'i renklerine bağladı

Öte yandan bonservisleri farklı kulüplere kiralanan Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez ile İlayda Güner de sezon öncesi takıma dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ÇBK Mersin, İsveç milli takımında oynayan ve İspanya temsilcisi Uni Girona'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu 2024-2025 sezonu için kadrosuna kattı.

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