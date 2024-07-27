Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde, yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Akdeniz Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, ikamette hasara yol açtı.
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