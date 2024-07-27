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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:41
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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yeşilovacık Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışması sürdürülen bölgede zeytin ve harnup ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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