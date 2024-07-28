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        Mersin'de kayalıklardan düşerek mahsur kalan Rus uyruklu kişi kurtarıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düştüğü sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:55
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        Mersin'de kayalıklardan düşerek mahsur kalan Rus uyruklu kişi kurtarıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düştüğü sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

        Kausar Davletkılov, Yanışlı Mahallesi'ndeki kayalıklardan dengesini kaybederek denize sıfır olan kumsala düştü.

        Yanındaki arkadaşının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çalışma başlatan ekipler, Davletkılov'ı mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla sedyeyle çıkardı.

        Yaralandığı belirlenen Davletkılov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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