Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Alanda, plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evler de bulunuyor.