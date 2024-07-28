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        Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:05
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        Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

        Alanda, plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evler de bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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