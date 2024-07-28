Mersin'de asansörde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Barış Mahallesi'nde 10 kişinin bindiği sitenin asansörü, henüz belirlenmeyen nedenle durdu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir sitenin asansöründe mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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