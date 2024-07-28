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        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

        Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposunun, arkadaşıyla sohbet ederken üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:04
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        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
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        Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposunun, arkadaşıyla sohbet ederken üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı.

        Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın damından indirilen boş su deposunun bağlı olduğu halat koptu.

        Halattan ayrılan su deposu, binanın korkuluğuna çarptıktan sonra arkadaşıyla sohbet eden Alparslan Öztürk'ün (19) üzerine düştü.

        Olayda hafif yaralanan Öztürk, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk, gazetecilere, şans eseri hayatta kaldığını belirterek, polis merkezi amirliğine giderek olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Öte yandan, boş su deposunun, Öztürk'ün üzerine düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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