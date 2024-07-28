Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk, gazetecilere, şans eseri hayatta kaldığını belirterek, polis merkezi amirliğine giderek olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

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