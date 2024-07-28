Mersin'de dün kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

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