Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de dün kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dün kaybolan Alzheimer hastası aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Akdere Mahallesi'nde yaşayan İsa Kozan, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

        AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
        Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın (2)
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın
        Mersin'de liman şantiyesinde yangın
        Mersin'de asansörde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        Mersin'de asansörde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı
        Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı