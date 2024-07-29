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        Mersin'de çıkan bahçe yangını söndürüldü

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 07:30
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        Mersin'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kale Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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