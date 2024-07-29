Mersin'de çıkan bahçe yangını söndürüldü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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