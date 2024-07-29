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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "3071"de Türk tarihinin simge isimleri hayat bulacak

        SERKAN AVCİ - Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi 3071'de, Türk tarihine damga vurmuş isimler beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:53
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        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "3071"de Türk tarihinin simge isimleri hayat bulacak
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        SERKAN AVCİ - Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen uzun metraj sinema filmi 3071'de, Türk tarihine damga vurmuş isimler beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

        Kentte faaliyet gösteren bir film şirketi, yapay zeka teknolojileriyle hazırlayacağı uzun metraj sinema filmi projesi "3071" için kolları sıvadı.

        Yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yönetilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?" sorusu üzerine "Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman" yanıtını alan ekip, çeşitli sanatçılar, bilim insanları, tarihçiler ve yazılımcılarla görüşme yaptı.

        Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı filmin üretimine başlayan film şirketi, yapay zeka programlarında oyuncu kadrosu, senaryo ve kurguyu oluşturmaya başladı.

        Ses modelleme, efekt ve video üretiminin de sanal ortamda hazırlandığı 3071'de, yapay zekanın insan hayatı üzerine etkisi de işleniyor.

        Yaklaşık 6 ay sonra beyazperdede olması planlanan sinema filminin üretimi sürüyor.

        - "Yeni bir çağ açılıyor"

        Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, AA muhabirine, 20 yıllık bir hayalin ürünü olan projenin yapay zeka sayesinde hayat bulacağını söyledi.

        Yapay zeka teknolojilerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Kaygın, şöyle devam etti:

        "Dünyanın yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj sinema filmi 3071'in hazırlıklarına başladık. Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve öncü olmak, ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz. Bu start-up (yeni girişim) projesiyle hem istihdam sağlayacak hem de kalabalık yaratıcı ekipler kuracağız. Dünya sahnesinde yer alan öncü firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak, bu gelişmeleri ülkemize uygulayarak getirmek için bu yola çıkıyoruz. Ülkemizin teknolojisi, sineması, reklam sektörü ve gençler açtığımız bu yoldan yürüyecek. Bu sahnede öncü olmak bizim için çok kıymetli."

        Kaygın, 3071’de senaryo gereği dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü yapay zeka "Dark Mind" ile insanlık tarihini kurtaracak iyi yapay zeka "Bilge" arasında geçen olayların ele alındığını belirtti.

        Türk tarihin sembol isimlerinin beyazperdeye taşınacağını anlatan Kaygın, "Normal bir sinema filminden farklı bir iş yapıyoruz. Teknolojik gelişmelerle çok ilişkili bir süreç yürütüyoruz. 6 aylık bir üretim takvimi planlıyoruz. Normal bir filmdeki gibi ön hazırlık aşamamızı tamamladık. Üretimine de başladık." diye konuştu.

        - Filmin tüm aşamaları yapay zekayla oluşturuluyor

        Kaygın, projenin yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yönelttikleri soru üzerine şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Başlangıç noktasında bir hikayeye ihtiyacımız olduğu için kendi fikrimizi yapay zekaya verdik. Yapay zeka bizim için onu senaryolaştırdı, filmin sinopsisini (özet) yazdı. Ardından bunu sinema diline uygun olarak planlara bölmesini istedik. Bize bir çekim senaryosu oluşturdu. Sonra görsel oluşturan modeller üretmesi için promtları da (istek) yapay zeka araçlarından aldık. Videoyu oluşturan yapay zekaya videoyu tarif eden de bir yapay zeka olmuş oldu. Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de bunların tamamını bir arada kullanarak bir film ortaya çıkarmış olacağız."​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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