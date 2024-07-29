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        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:52
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        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Nehirdeki adada bir leyleğin uçamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suya girdi.

        Ekipler, yüzerek yanına ulaştıkları kuşun kanadında kırık olduğunu ve bitkin düştüğünü fark etti.

        Karaya çıkarılan leylek, tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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