Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Nehirdeki adada bir leyleğin uçamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, suya girdi.
Ekipler, yüzerek yanına ulaştıkları kuşun kanadında kırık olduğunu ve bitkin düştüğünü fark etti.
Karaya çıkarılan leylek, tedavi ve bakım için barınağa götürüldü.
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