Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Mersin'deki otoyol projesinde yürütülen çalışmaları inceledi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu, Mersin'deki otoyol projesinde yürütülen çalışmaları inceledi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

        Vali Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

        Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, otoyolun yaklaşık 10. kilometresindeki şantiyede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Trafiğin rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, "Burası 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantılı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." dedi.

        Uraloğlu, seyahat süresinin kısalacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje."

        Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılmasının planlandığını anımsatan Uraloğlu, iki projenin turizme katkısına değindi.

        Uraloğlu, yol için sahada 1330 personel ve 204 iş makinesinin çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300'ün üzerine hatta 500'lere yaklaşacak. Personelimiz de 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 100'e yaklaştırarak burayı inşallah kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersin'imizin, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

        Ziyarette AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
        Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ince...
        Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ince...
        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız
        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "3071"de Türk tarihinin simge isimler...
        Yapay zekayla hazırlanan sinema filmi "3071"de Türk tarihinin simge isimler...
        Hatayspor altyapıyı ihmal etmeyecek
        Hatayspor altyapıyı ihmal etmeyecek
        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Mersin'de sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı