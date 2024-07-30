Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, genel ahlaka aykırı yayın yaparak çocukları da bu duruma alet eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği öne sürülen 12 zanlının kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

        Adreslerde 15 telefon, 12 SIM kart, bilgisayar, tablet ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız (2)
        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız (2)
        Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı leyleği, itfaiye erleri yüzerek kurtard...
        Göksu Nehri'nde mahsur kalan yaralı leyleği, itfaiye erleri yüzerek kurtard...
        Bakan Uraloğlu, Mersin'deki otoyol projesinde yürütülen çalışmaları inceled...
        Bakan Uraloğlu, Mersin'deki otoyol projesinde yürütülen çalışmaları inceled...
        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
        Mersin'de nehirde mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
        Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ince...
        Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ince...
        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız
        Bakan Uraloğlu: 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız