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        Mersin'de 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:09
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        Mersin'de 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlının Tarsus ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 14 kilo 350 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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