Bozyazı'da temizlik çalışması yapıldı
Bozyazı Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Bozyazı Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde görüntü kirliliğini neden olay atıkları topladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztaş da personelle beraber sokakları süpürdü.
Öztaş, gazetecilere, ilçede genel bir temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, cadde ve sokakların arazözle de yıkanacağını bildirdi.
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