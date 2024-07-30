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        Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:25
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        Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

        Yeniyurt Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Fatma Bulut, 5 gün önce kaybolan keçisinin Lamos Kanyonu mevkisindeki uçurumda mahsur kaldığını fark etti.

        Bulut'un durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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