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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:28
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Baran A'nın (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosiklet, Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda B.E. (20) yönetimindeki 33 AJK 712 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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