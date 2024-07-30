Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Baran A'nın (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosiklet, Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda B.E. (20) yönetimindeki 33 AJK 712 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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