Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
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