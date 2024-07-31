Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Türkiye'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama!
        Türkiye'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
        Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
        Bozyazı'da temizlik çalışması yapıldı
        Bozyazı'da temizlik çalışması yapıldı
        Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürükle...
        Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürükle...
        Mersin'in bisiklet yolu 150 kilometreye ulaştı
        Mersin'in bisiklet yolu 150 kilometreye ulaştı
        Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın genç sporcusu, uluslararası başarı için çal...
        Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın genç sporcusu, uluslararası başarı için çal...