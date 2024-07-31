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        Mersin'de 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Mersin'de evinde 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:15
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        Mersin'de 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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        Mersin'de evinde 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

        Adresteki aramalarda 310 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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