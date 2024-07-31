Mersin'de 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Mersin'de evinde 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de evinde 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenlendi.
Adresteki aramalarda 310 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
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