Mersin'de gençlik hastalığına yakalanan "Rüzgar" ve "Zeytin" sağlığına kavuştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen bakımevi sorumlu veteriner hekimi Ömer Benli, köpeklerde gençlik hastalığının riskli olduğunu belirterek, bakımevindeki tedaviler sayesinde rahatsızlığa yakalanan çok sayıda hayvanın yaşama tutunduğunu ifade etti.​​​​​​​

Muayene edilen köpeklerden birinin ayağında kırık olduğu ve ikisinin de gençlik hastalığına yakalandığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, yaklaşık 6 ay önce hayvanseverler tarafından Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde getirilen 2 köpek getirildi.

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