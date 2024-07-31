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        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:53
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        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
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        Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentteki 2 depoda sahte deterjan olduğunu belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirdi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İncelemelerde, toz deterjanların tuz görünümlü torbalarda Mersin'de getirildiği, bir markaya ait ambalajlarla paketlendiği tespit edildi.

        Emniyette ifadelerine başvuruların zanlıların, ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işleminden sonra deterjanların yurt dışına götürüldüğünü beyan ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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