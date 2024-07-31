Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi

Emniyette ifadelerine başvuruların zanlıların, ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işleminden sonra deterjanların yurt dışına götürüldüğünü beyan ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentteki 2 depoda sahte deterjan olduğunu belirledi.

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