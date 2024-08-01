Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir kadının dükkanların önündeki ürünleri dağıtması güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bir kadının dükkanların önündeki ürünleri dağıtması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN(AA) - Mersin'de bir kadının, cadde üzerinde koşarak iş yerlerindeki stant ve tezgahları dağıtarak kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Akdeniz ilçesinde 30 Temmuz'da ismi öğrenilemeyen bir kadın, Kuvayi Milliye Caddesi'nde koşarak dükkanlara ait ürünlerin bulunduğu stant ve tezgahları dağıtmaya başladı.

        Çok sayıda esnafın satışa sunduğu ürünleri yere döken kadın, daha sonra koşarak uzaklaştı.

        Caddedeki bazı esnafın satışı sunduğu ürünlerin kadın tarafından dağıtılarak yere dökülmesi, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kuruyemişçi Adnan Çetel, gazetecilere, ilginç bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

        Olay sırasında şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çetel, "Kadın önce ayakkabı mağazasının ayakkabılarını devirdi sonra benim dükkana geldi, ilk olarak çekirdeği yere döktü, çekirdek ve fıstıkları yüzüme fırlattı. Kadın buradan yumurtacıya gitti, orada yumurtaları alıp yere fırlattı. Cadde boyunca 50 iş yerine girmiştir. Tüm esnafda iz bırakıp gitti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde pompa istasyonu temel plakasına beton dökü...
        Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde pompa istasyonu temel plakasına beton dökü...
        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Mersin'de 50 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Mersin'de gençlik hastalığına yakalanan "Rüzgar" ve "Zeytin" sağlığına kavu...
        Mersin'de gençlik hastalığına yakalanan "Rüzgar" ve "Zeytin" sağlığına kavu...
        Mersin'de 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Mersin'de 310 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı