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        Mersin'de dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:34
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        Mersin'de dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü yakalandı
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        Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis olan 9 firarinin adresini belirleyen ekipler, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 hükümlü yakalandı, adreslerde 14 mermi, 33 ses fişeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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