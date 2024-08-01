Mersin'de dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü yakalandı

Mersin'de polis ekiplerinin dolandırıcılık operasyonunda kesinleşmiş hapis bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis olan 9 firarinin adresini belirleyen ekipler, kent merkezi ve Tarsus ilçesinde operasyon düzenledi.