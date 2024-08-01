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        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı

        Erdemli'de, spor kurslarına katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:23
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        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı
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        Erdemli'de, spor kurslarına katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri verildi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Spor Koordinasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Sporcuların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 13 branşta 5 binin üzerinde öğrenciye yaz kursları verdiklerini kaydetti.

        Etkinlikte, kurslara katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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