Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üreticileriyle buluştu
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üretimi yapan kadınlarla bir araya geldi.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üretimi yapan kadınlarla bir araya geldi.
Deniz, ziyaret ettiği üreticilerle sohbet etti, talepleri dinledi.
Kadınlara işlerinde kolaylık dileyen Deniz, belediyenin tarım projeleri hakkında bilgi verdi.
Deniz, ilçede tarımı geliştirecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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