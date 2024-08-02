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        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı

        ALEYNA COŞKUN - Mersin'den 50 gün önce uydu cihazı takılarak Akdeniz'e bırakılan iki yeşil deniz kaplumbağası, 3 bin 500 kilometre yol katederek Gazze Şeridi'ne yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:38
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        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
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        ALEYNA COŞKUN - Mersin'den 50 gün önce uydu cihazı takılarak Akdeniz'e bırakılan iki yeşil deniz kaplumbağası, 3 bin 500 kilometre yol katederek Gazze Şeridi'ne yaklaştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında, 12 Haziran'da Akdeniz ilçesindeki Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte uydu cihazı takılarak denize bırakılan "Mersin Üniversitesi" ve "Kızkalesi" isimli kaplumbağaların mavi sulardaki yolculuğu yakından takip ediliyor.

        Denizlerde yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yol kateden kaplumbağalar, hemen hemen aynı güzergahta hareket ediyor.

        Gazze Şeridi'ne yaklaşan yeşil deniz kaplumbağalarının yolculuğu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uydu izleme cihazıyla gözlemleniyor.

        - Mısır'daki lagünlere doğru hareket etmeleri bekleniyor

        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, iki kaplumbağanın denizde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

        Uydu izleme cihazlarıyla yolculuğun anbean takip edildiğini dile getiren Ergene, "Yolculukları hala devam ediyor. Mersin Üniversitesi ve Kızkalesi ilk günlerde Mersin'in Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu sahilleri ve liman civarında dolaştılar. Mersin Üniversitesi hızlı şekilde Hatay'a, oradan da Suriye ve Lübnan bölgesine doğru hareket etti. Kızkalesi biraz daha geç ilerledi ama Mersin Üniversitesi'ni takip ederek yoluna devam etti." diye konuştu.

        Ergene, kaplumbağaların bazı bölgelerde zikzak çizerek yol aldığını, deniz çayırlarında da beslendiklerini anlattı.

        Deniz kaplumbağalarının aynı lokasyonda ilerlediğini belirten Ergene, şunları kaydetti:

        "Mersin Üniversitesi şu an yaklaşık olarak 3 bin 500 kilometrelik yol katederek Gazze Şeridi'ne doğru yaklaşmış durumda. Kızkalesi de hemen arkasından geliyor. Yeşil deniz kaplumbağalarının çoğunlukla kış aylarında korunmak için geçirdikleri bölgenin Mısır'daki lagünler olduğu biliniyor. Burası besinsel açıdan çok zengin bir bölge. Bu yüzden Mısır'a doğru yol alacaklarını düşünüyoruz."

        Ergene, kaplumbağaların Mersin'e dönme olasılıklarının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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