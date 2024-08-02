Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi'nin ismi "Kahraman Gülek Mahallesi" olarak değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi'nin ismi "Kahraman Gülek Mahallesi" olarak değiştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tarsus Belediyesi meclisince mahallenin isminin değiştirilmesine ilişkin karar alındığı belirtildi.

        Açıklamada, Kaymakamlığın görüşü ve Valiliğin onayıyla Gülek Mahallesi'nin isminin "Kahraman Gülek Mahallesi" olarak değiştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Paylaşımsız kaldılar
        Paylaşımsız kaldılar

        Benzer Haberler

        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üreticileriyle buluştu
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üreticileriyle buluştu
        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı
        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı
        Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
        Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
        Doğu Akdeniz turizminde Çukurova Havalimanı heyecanı
        Doğu Akdeniz turizminde Çukurova Havalimanı heyecanı