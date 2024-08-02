Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi

Açıklamada, Kaymakamlığın görüşü ve Valiliğin onayıyla Gülek Mahallesi'nin isminin "Kahraman Gülek Mahallesi" olarak değiştirildiği kaydedildi.

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