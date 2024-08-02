Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski bakan Elvan, Silifke'de iş insanlarıyla görüştü

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski bakan Elvan, Silifke'de iş insanlarıyla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

        Hisarcıklıoğlu ile Elvan, ziyarette Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'dan ilçede yapılan çalışmaları dinledi.

        Burada iş insanlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Silifke'nin uzun yıllardır ticaret merkezi konumunda olduğunu söyledi.

        İlçenin tescilli ürünlerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Silifke yoğurdu ve çileğine coğrafi işaret belgesi aldık. Şimdi inşallah sırada Avrupa Birliği tescili var. Avrupa Birliği tescilinin ardından bir markamızın ortaya çıkma şansı var." dedi.

        Elvan da yeniden ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Burada 6 yıl birlikte çalıştık, çok huzurlu dönem geçirdik. Projelerimizin önemli bir kısmını gerçekleştirdik. Silifke sadece Mersin'imizin değil, Türkiye'mizin de güzide ilçelerinden biri." diye konuştu.

        Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi
        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi
        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üreticileriyle buluştu
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üreticileriyle buluştu
        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı
        Mersin'de spor kurslarına katılan çocuklara forma dağıtıldı
        Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
        Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı