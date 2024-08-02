TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski bakan Elvan, Silifke'de iş insanlarıyla görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ile Elvan, ziyarette Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'dan ilçede yapılan çalışmaları dinledi.

Burada iş insanlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Silifke'nin uzun yıllardır ticaret merkezi konumunda olduğunu söyledi.

İlçenin tescilli ürünlerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Silifke yoğurdu ve çileğine coğrafi işaret belgesi aldık. Şimdi inşallah sırada Avrupa Birliği tescili var. Avrupa Birliği tescilinin ardından bir markamızın ortaya çıkma şansı var." dedi.