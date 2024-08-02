Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ilısu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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