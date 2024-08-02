Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:27 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ilısu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Türkiye, Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması içi...
        Bakan Uraloğlu: Türkiye, Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması içi...
        Bakan Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışında konuş...
        Bakan Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışında konuş...
        Mersin Orman Bölge Müdürü Ataş'tan ziyaret
        Mersin Orman Bölge Müdürü Ataş'tan ziyaret
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski bakan Elvan, Silifke'de iş insanlarıyla...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski bakan Elvan, Silifke'de iş insanlarıyla...
        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi
        Tarsus'ta bir mahallenin ismi değiştirildi
        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı
        Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı